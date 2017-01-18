В Свердловской области для туристов созданы аудиогиды и карты-путеводители

Для гостей и жителей Среднего Урала появились аудиогиды и карты-путеводители, посвящённые уральскому краю, рассказали "ОГ" в Центре развития туризма Свердловской области.

Новинка в путеводителе познакомит туристов с путешествиями по региону. Аудиогиды представлены по трём направлениям. Первый - культурно-познавательный маршрут «Легенды горы Азов» об истории и природе горнозаводского края. Второй маршрут - "Екатеринбург в зеркале И(сети)", посвящённый истории города и его достопримечательностям. И третий - гастрономический маршрут "От нянь к пель-нянь. Нянь-уй из нянь-кур" о культуре народа манси, их быте и традиционной кухне.

Аудиогиды и карты-путеводители выпущены на трёх языках: русском, английском и китайском. Ожидается, что с их помощью путешественники узнают больше о местных достопримечательностях и истории Урала.

Скачать записи можно на сайте izi.travel и по ссылке gotoural.com/tours.

Фото: Алексей Кунилов.