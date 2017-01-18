Владимир Путин: заказчики доклада об имеющемся у России компромате на Трампа "хуже проституток"

Владимир Путин сравнил заказчиков доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа с проститутками. Об этом президент России сообщил журналистам вчера, 17 января, по итогам встречи с главой молдавского государства Игорем Додоном, сообщает ТАСС.

Владимир Путин назвал "очевидной фальшивкой" и "полным бредом" вбросы об имеющемся у России компромате против Дональда Трампа. Также он отметил, что у заказчиков информации нет никаких моральных ограничений.

- Проституция - это серьёзное, безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойную жизнь, и это в значительной степени вина общества и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода (о якобы имеющемся компромате на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками), которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, - они хуже, чем проститутки, - заявил Владимир Путин журналистам.

Глава российского государства подчеркнул, что он рассчитывает, несмотря на скандалы вокруг Трампа, на восстановление нормальных отношений между РФ и США.