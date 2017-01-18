Третий год подряд Средний Урал бьёт советский рекорд по строительству жилья

В декабре 2016 года в Свердловской области было сдано в эксплуатацию 679 тысяч квадратных метров жилья. Всего же по итогам прошлого года в регионе построено 2 миллиона 107 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры региона со ссылкой на данные Свердловскстата.

В декабре Минстроем были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию в Екатеринбурге 22 многоквартирных домов общей площадью квартир более 270 тысяч квадратных метров. В частности, было завершено строительство следующих объектов: двух многоэтажных жилых домов в микрорайоне Светлый (общая площадь квартир – 49,3 тыс. квадратных метров), трехсекционного дома по улице Латвийской в ЖК "Хрустальные ключи" (18,1 тыс. квадратных метров), ЖК "Соловьи" по улице Республиканской (17,3 тыс. квадратных метров), четырех секций жилого дома в ЖК "Мечта" по улице Куйбышева (общая площадь квартир – 16,7 тыс. квадратных метров), трёх малоэтажных домов в микрорайоне Мичуринский (общая площадь квартир – 14,5 тыс. квадратных метров), жилого дома по улице Старых Большевиков в ЖК "Оазис" (общая площадь квартир – 34,7 тыс. квадратных метров). По итогам прошлого года в столице Среднего Урала завершено строительство 1 млн 24 тыс. квадратных метров жилья.

Значительные результаты по итогам 2016 года достигнуты в городах-спутниках Екатеринбурга, а также крупнейших муниципалитетах региона. Так, в Верхней Пышме в прошлом году завершено строительство 117,3 тыс. квадратных метров жилья, в Сысертском городском округе – 87 тыс., в Нижнем Тагиле – более 86 тыс., в Березовском городском округе – более 82 тыс., в Белоярском городском округе – более 66 тыс., в Первоуральске – более 46 тыс., в Среднеуральске – почти 34 тыс., в Полевском – более 32 тыс., в Арамильском городском округе – более 31 тыс., в Заречном – 29 тыс.

"Третий год подряд на Среднем Урале сдаётся более двух миллионов квадратных метров жилья. При этом половина домов возводится в административном центре региона – Екатеринбурге. Такой результат свидетельствует о сохранении позитивной динамики в отрасли, стабильной работе строительных компаний, загруженности наших предприятий, доступности ипотечных кредитов для населения. В 2017 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева Минстрой продолжит реализацию комплекса мероприятий по поддержке региональных предприятий строительной сферы, чтобы сохранить высокие темпы ввода жилья и конкурентоспособные цены на квартиры в новостройках", – говорит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Отметим, что в Свердловской области в настоящее время производится более 95 процентов стройматериалов. Благодаря этому наш регион обеспечивает себя основными строительными материалами: цементом, железобетонными изделиями, стеновыми материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоляционными материалами.

Правительством Свердловской области совместно с муниципалитетами ведётся работа по обеспечению условий для равномерного развития строительной отрасли – выявляются и подготавливаются территории под дальнейшее освоение, разрабатываются и актуализируются генеральные планы и другая градостроительная документация.