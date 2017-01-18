Россияне ответили только на половину вопросов всероссийского теста по истории

Стали известны итоги всероссийского тестирования по истории "Каждый день горжусь Россией!", участники тестирования в среднем дали верные ответы на 20 из 40 вопросов, об этом пишет "Российская газета".

Самыми сложными для всех участников оказались темы по истории Древней Руси, касающиеся культуры и дат основания городов и строительства главных православных соборов.

Средний возраст участников — 20 лет, самому юному - 13 лет, самому старшему — 85. В тройке лучших регионов по среднему баллу оказались Брянская область, Удмуртия и Ставропольский край. Наибольшее число участников зарегистрировались в Чечне, Ставропольском крае и Волгоградской области.

Тест писали не только в России, но и в 20 зарубежных странах. А в будущем вопросы теста будут переведены на другие языки.

Организаторы проекта готовятся к "работе над ошибками" в пробелах исторического образования в стране.

Отметим, что проект предназначен для расширения знаний об истории страны и отечественных героях. Он реализуется с июля 2015 года. Ежедневно в соцсетях паблика "Каждый день горжусь Россией!" размещается информация о событиях, случившихся в этот день в отечественной истории.