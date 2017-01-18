Двое рабочих получили тяжёлые травмы из-за взрыва газового баллона на стройке в Екатеринбурге

Двое рабочих получили тяжёлые травмы в результате взрыва газового баллона при возведении гипермаркета федеральной торговой сети на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по этому факту.

По предварительной информации, сегодня, 18 января, в 9:47 при выполнении сварочных работ при возведении гипермаркета федеральной торговой сети произошёл взрыв газового баллона. Двое работников в тяжёлом состоянии доставлены в медицинское учреждение Екатеринбурга. Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура опросит представителей организации и установит лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности. Отметим, доследственную проверку по факту инцидента также ведут сотрудники Следственного управления СК России по Свердловской области.