Областная газета
Общество 18 января 2017, 12:12

Двое рабочих получили тяжёлые травмы из-за взрыва газового баллона на стройке в Екатеринбурге

Двое рабочих  получили тяжёлые травмы в результате взрыва газового баллона при возведении гипермаркета федеральной торговой сети на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по этому факту.

 По предварительной информации, сегодня, 18 января, в 9:47 при выполнении сварочных работ при возведении гипермаркета федеральной торговой сети произошёл взрыв газового баллона. Двое работников в тяжёлом состоянии доставлены в медицинское учреждение Екатеринбурга. Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

Прокуратура опросит представителей организации и установит лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности. Отметим, доследственную проверку по факту инцидента также ведут сотрудники Следственного управления СК России по Свердловской области. 

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