Юные свердловчане начали подготовку к всероссийским конькобежным соревнованиям

Учащиеся Екатеринбурга выступят на Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей - 2017», районные отборочные этапы среди учеников школ, ссузов и вузов стартуют уже на этой неделе, рассказали «ОГ» в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга.

Всероссийский старт соревнований назначен на 4 февраля. Центральным стартом в регионе выбран конькобежный стадион ДЮСШ «Юность» (улица Куйбышева, 32а). А также соревнования в этот день примет Первоуральск на стадионе «Уральский трубник», Лесной на стадионе «Факел» и Краснотурьинск на стадионе «Маяк».

Состязания будут проводиться в 6 возрастных группах, начиная от команд первоклассников до студентов ссузов и вузов, в составе команд выступят по 20 человек - 10 юношей и 10 девушек. Они должны пробежать 100-метровую дистанцию в формате встречной эстафеты. На старт выйдут порядка 760 человек.

К слову, «Лёд надежды» стал стартом в большой спорт для многих прославленных спортсменов. В управлении спорта напомнили, что многие звёзды конькобежного спорта выступали на этом соревновании, как и воспитанница ДЮСШ «Юность» Юлия Скокова — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В Екатеринбурге секции конькобежного спорта есть в двух спортшколах: в ДЮСШ № 19, где тренируются 134 ученика, и в «Юности», где занимаются 237 юных конькобежцев.

Фото: Александр Зайцев