За прошедший год на Среднем Урале капитально отремонтировали почти две тысячи многоквартирных домов

Сюжет Программа капремонта многоквартирных домов

С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.

За 2016 год на Среднем Урале капитально отремонтировали 1 тыс. 984 многоквартирных дома (МКД). В Свердловской области проведён ремонт на всех запланированных объектах и в половину сокращено отставание 2015 года, сообщили в областном департаменте информационной политики.

- В прошедшем году перед региональной властью, фондом капремонта и органами местного самоуправления стояла очень непростая задача –отремонтировать объекты текущего периода и максимально закрыть «долги» по 803 домам 2015 года. К сегодняшнему дню ремонт произведён в 1984 МКД. Таким образом, регион обеспечил не только стопроцентное выполнение целевого показателя 2016 года, но и почти на половину сократил отставание 2015 года, – сообщил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Николай Смирнов также отметил, что на Среднем Урале ремонты носят комплексный характер, включающий не менее пяти-шести строительно-монтажных мероприятий. За год строители выполнили 14 тыс. работ, из которых 11,8 тыс. - в рамках планового объёма 2016 года. В многоквартирных домах было заменено 532 лифта.