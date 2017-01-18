Областная газета
Общество 18 января 2017, 13:10

В Крещение свердловские спасатели будут дежурить около купелей

Сюжет

Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



С 18 по 19 января силы реагирования регионального управления МЧС переведены в режим повышенной готовности. Спасатели будут обеспечивать безопасность уральцев во время крещенских купаний. Для координации действий подразделений создан специальный штаб, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

— В период массовых купаний сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и федеральной противопожарной службы будут проводить патрулирования водных объектов с целью контроля за обеспечением безопасности, — отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Кроме того, сотрудники государственного пожарного надзора провели профилактические противопожарные осмотры 348 храмов и церквей.

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СЮЖЕТ: Крещенское купание

СЮЖЕТ: Крещенское купание
Адреса купелей и даты освящения, советы медиков и фотографии участников купаний.

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