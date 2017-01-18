Свердловские спортсмены выиграли чемпионат УрФО по настольному теннису

Свердловчане заняли все верхние строчки итоговой турнирной таблицы на чемпионате УрФО по настольному теннису в Магнитогорске, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На чемпионате УрФО, финальные игры которого прошли 16 января, были разыграны 7 путёвок на всероссийские соревнования, и завоевали их спортсмены Свердловской области. Первое место занял теннисист «УГМК-ЭЛЕМ» Павел Хрипуненко, второе место у его одноклубника Кирилла Швеца. Третье-четвертое место в личном турнире поделили Максим Киселев и Илья Жидков, далее по итогам турнира - Илья Исаков, Александр Камардин, Александр Тютрюмов.

Спортсменам в составе сборной Уральского федерального округа предстоит отправиться на чемпионат России по настольному теннису, который состоится в Сочи. В команде, кроме 7 названных спортсменов, выступят свердловчане Григорий Власов и Константин Чернов, которые во время окружного первенства были на сборах в составе национальной команды и получили путёвки на чемпионат сраны по решению тренерского состава.

Чемпионат России по настольному теннису состоится с 12 по 18 февраля.

Выполняет подачу теннисист Павел Хрипуненко. Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области.