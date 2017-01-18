Администрация Екатеринбурга запретит выгуливать верблюдов на детских площадках

Комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга подготовил поправки в Правила благоустройства территории муниципалитета.

Помимо редакции отдельных формулировок, комитет предложил внести ряд изменений. В частности — запретить выгул лошадей, верблюдов и пони в скверах, парках, на детских и спортивных площадках, территориях учреждений здравоохранения и образования. Кататься на пони и лошадях на этих территориях тоже нельзя. Комитет представил проект на заседании комиссии городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Однако у депутатов возникло много вопросов, поэтому документ отправили на доработку. В частности, у председателя комиссии Владимира Крицкого возникли сомнения о целесообразности назначения чётких сроков приёмки работ по благоустройству территории возле новостроек. Комитет предложил проводить приёмку с 16 апреля по 15 октября.