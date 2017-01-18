Областная газета
Общество 18 января 2017, 13:35

Двое рабочих получили переломы рук и ног из-за взрыва газового баллона на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 18 января, в 9.47 на стройке гипермаркета федеральной торговой сети на улице Машиностроителей произошёл взрыв газового баллона. Двое пострадавших рабочих доставлены в тяжёлом состоянии в Центральную городскую клиническую больницу №23, сообщили "ОГ" в пресс-службе горздрава. 

- У пострадавших рабочих большая кровопотеря, они доставлены в Центральную городскую клиническую больницу №23 с переломами конечностей, - рассказали "ОГ" в пресс-службе горздрава. 

Добавим, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по факту. Меры прокурорского реагирования будут приняты в том числе в зависимости от степени тяжести причинённого вреда здоровью рабочих. Сотрудники Следственного управления СК России по Свердловской области также ведут доследственную проверку.

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