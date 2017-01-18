В Свердловской области изъято более 800 литров непищевой спиртосодержащей жидкости

Более 800 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъято из незаконной торговли на территории области, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Инспекции для предотвращения незаконного оборота продукции на территории области выполняет управление Роспотребнадзора совместно с ГУ МВД России по Свердловской области. Продолжаются контрольные мероприятия.

Так, с 28 декабря по 17 января специалисты выполнили 1175 надзорных мероприятий и обнаружили незаконную продажу более 7 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом 802,9 л. В частности, в Екатеринбурге запрещённая к реализации продукция обнаружена в шести предприятиях торговли. Вся продукция изъята из оборота.

Сообщить о незаконной продаже спиртосодержащей продукции можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора (343) 362-87-46.