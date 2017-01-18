В Кушве госавтоинспекторы ограничили проезд общественного транспорта на девяти улицах

Сюжет Зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

В Кушве сегодня из-за неудовлетворительной расчистки дорог ограничено движение общественного транспорта по маршрутам №№1, 2, 3, 102, 103 и 104, проходящим по улицам Магистральной, Ленина, Карла Маркса, Кооперативной, Станционной, переулку Молодёжному, Коммуны, Луначарского и Строителей, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным улицам ограничено движение также двух школьных автобусов.