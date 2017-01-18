В Кушве госавтоинспекторы ограничили проезд общественного транспорта на девяти улицах

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Зимние перекрытия дорог
В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.
В Кушве сегодня из-за неудовлетворительной расчистки дорог ограничено движение общественного транспорта по маршрутам №№1, 2, 3, 102, 103 и 104, проходящим по улицам Магистральной, Ленина, Карла Маркса, Кооперативной, Станционной, переулку Молодёжному, Коммуны, Луначарского и Строителей, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По данным улицам ограничено движение также двух школьных автобусов.
— Ограничения движения маршрутного транспорта уже готовятся и в Нижнем Тагиле. На Черноисточинском шоссе (от Октябрьского проспекта до дома № 74 Черноисточинского шоссе) и по улице Жукова (от улицы Пархоменко до улицы Береговой Ударной) сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания, что влияет на безопасность граждан, — добавляют госавтоинспекторы.