Более 1200 свердловских правоохранителей будут дежурить около купелей в Крещение

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

18 и 19 января охранять общественный порядок возле купелей будут более 1 тыс. 200 человек из числа сотрудников органов внутренних дел, представителей казачества и добровольных народных дружин. Об этом сообщил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

- В Крещение на территории Свердловской области будут функционировать свыше 100 купелей. Планируется, что в праздничных мероприятиях в ночное время примут участие свыше 22 тыс. уральцев, ещё около 13 тыс. граждан поучаствуют в святом омовении в дневное время. На охрану общественного порядка и безопасности заступят более 1 тыс. 200 человек, - рассказал Валерий Горелых.

Добавим, что свердловские спасатели будут дежурить около крещенских купелей. Представитель полицейского главка напоминает круглосуточный "телефон доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.