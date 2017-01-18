Три новых парка появятся в Екатеринбурге в Год экологии

Три новых парка, пять особо охраняемых территорий появятся на карте Екатеринбурга в Год экологии. В мэрии разработан план эко-мероприятий, о котором рассказал председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов во время интервью на телеканале «41-Домашний».

— 2017 — это Год экологии. В многочисленных планах — наделить статусом особо охраняемой природной территории пять объектов. Этими территориями являются: сад Вайнера, летний парк Уралмаш, Основинский парк, сквер на улицах Чапаева - Большакова и зелёная зона на улицах Городской - Фигурной в посёлке Совхозный, — рассказал Егор Свалов. — Также планируем в мае-июне заложить три новых парка. Они появятся в Солнечном, Мичуринском микрорайонах, а после реконструкции, летом, откроем парк на пересечении улиц Челюскинцев - Гражданской.

Фото: Александр Исаков