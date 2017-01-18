Возбуждено уголовное дело по факту схода снега с крыши на беременную журналистку в Екатеринбурге

Вчера, 17 января, в Екатеринбурге наледь с многоэтажного дома (ул. Шмидта, 72) упала на беременную женщину-журналистку. По этому факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

- В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия. Сотрудники установят лиц, ответственных за эксплуатацию здания, и то, насколько своевременно и качественно ими проводились работы по недопущению случаев схода снега и наледи с обслуживаемого здания. Будет проведена медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

В свою очередь, представители управляющей компании "Стандарт" провели экстренное совещание и выяснили, что глыба снега упала с самовольно установленного козырька балкона пятого этажа. Юридическая служба УК готовит иск в суд на хозяина квартиры, где был установлен козырёк, ставший причиной несчастного случая, сообщает пресс-служба "Стандарта".

Вчера во второй половине дня технические службы очистили незаконно установленные козырьки над балконами там, где внизу проходят пешеходные дорожки. На совещании в УК было принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшей женщине.