Семилетняя девочка гуляла ночью по Екатеринбургу. Возбуждено дело

В ночь на 18 января семилетняя девочка находилась на улице Екатеринбурга одна, без присмотра взрослых. По факту ночной прогулки возбуждено уголовное дело следственным отделом СК России по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ ("Оставление в опасности").

- В ночь на 18 января гражданин заметил девочку у дома по улице Черноярской в Екатеринбурге, с целью оказания помощи он вызвал сотрудников полиции. Стражи порядка доставили её в отдел полиции для установления личности и места жительства. В рамках расследования уголовного дела выясняются причины инцидента, условия содержания и воспитания девочки в семье, опрашиваются сотрудники школы, в которой она обучается. Истребована документация о состоянии здоровья ребёнка, характеризующие материалы в отношении семьи, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.