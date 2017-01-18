Екатеринбург поделят на "красные" и "зелёные" зоны

Администрация Екатеринбурга озвучила основные принципы, которые лягут в основу Стратегии пространственного развития города до 2030 года. Один из таких принципов - деление городской ткани на "красные" и "зелёные" зоны. В первых будет максимально развиваться строительство, во вторых — сохраняться зелёные насаждения.

- Идея деления на зоны (на "зелёные" и "красные") разделит городскую зону достаточно жёстким образом и позволит обозначить приоритеты развития городских территорий, - отметил и. о. начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации Сергей Косенко.

Стратегия пространственного развития города до 2030 года появится в Екатеринбурге до конца года. По сути, сейчас решается, как будет выглядеть столица Среднего Урала через 10–15 лет. Первая редакция документа будет разработана к апрелю, а в окончательном варианте, пройдя необходимые согласительные процедуры, он будет вынесен на утверждение гордумы в декабре 2017 года. Стратегия будет реализована через 100 долгосрочных и краткосрочных проектов, основанных на предложениях горожан.

В первую очередь это реконструкция площади 1905 года, превращение недостроенной телебашни в привлекательный арт-объект, функциональное изменение промышленной зоны на севере от железнодорожного вокзала и благоустройство поймы Исети. Непосредственно разработкой стратегии занимается рабочая группа из 25 человек, собранная по междисциплинарному принципу.

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