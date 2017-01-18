Мэрия Екатеринбурга: изменение маршрутов общественного транспорта улучшит экологическую обстановку

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

В екатеринбургской администрации сообщают о том, что грядущее изменение маршрутов городского транспорта улучшит городскую экологию.

«Новая маршрутная сеть общественного транспорта должна улучшить экологическую обстановку в уральской столице, так как с её внедрением существенно сократится количество автобусов», сообщает портал мэрии. Однако о сокращении выхлопных газов в последнюю очередь задумается человек, которому предстоит перестроить свой привычный план проезда в транспорте.

Предполагается, что новая схема движения начнёт действовать с 1 июля. Будет организовано 45 новых вместо 87 существующих маршрутов, а автобусов в часы пик будет порядка 500, вместо нынешних 1 300. И эти перемены вызвали волну обсуждений.

Для начала потребуется заново разобраться в карте маршрутов. Горожане обеспокоены тем, что вместо привычных для многих прямых маршрутов им придётся совершать в пути по несколько пересадок, чтобы добраться до нужного адреса. По несколько раз пересаживаться из одного автобуса в другой вне зависимости от настроения уральской погоды. А другим будет нужно перепланировать время на дорогу.

С сокращением числа автобусов будет меньше выхлопных газов. Но только от общественного транспорта, а его на улицах в десятки раз меньше, чем личного.

Реорганизаторы также говорят о том, что время ожидания транспорта не будет превышать 10 минут. Но эти 10 минут, за отсутствием альтернативного маршрута, ожидать пассажиры всё равно будут на остановке, рядом с автомобильным потоком, среди выхлопных газов машин и пыли.

Поэтому такое сообщение городских служб вряд ли можно считать оправданием в пользу транспортной реформы. А комфортность передвижений в общественном транспорте способны опередить только сами екатеринбуржцы.

Фото: Александр Зайцев