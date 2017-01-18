Санврачи забраковали для крещенских купаний 4 водоёма на территории Свердловской области

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

Санврачи накануне Крещения проверили качество воды в купелях на территории Свердловской области и выяснили, что 4 водоёма не соответствуют требованиям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалистами были отобраны пробы воды из 37 водоёмов, где обычно организуются купели. Качество воды не соответствовало установленным санитарным требованиям в 4 водоёмах: водоём в районе горы Лиственной в Берёзовском – по показателю «марганец», «цветность», водоём СМЗ в Сухом Логу – по показателям «аммиак, аммоний», «колифаги», р. Кунара (новая плотина) в Северном микрорайоне Богдановича – по показателям «аммиак, аммоний», «колифаги», водоём Среднеуральского женского монастыря - по показателям «биохимическое потребление кислорода», «запах».

Остальные 33 водоёма требованиям соответствуют. Напомним, в регионе в этом году организовано 106 купелей для зимнего купания.