Областная газета
Общество 18 января 2017, 17:36

Санврачи забраковали для крещенских купаний 4 водоёма на территории Свердловской области

Анна Коснырева

Сюжет

Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



Санврачи накануне Крещения проверили качество воды в купелях на территории Свердловской области и выяснили, что 4 водоёма не соответствуют требованиям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалистами были отобраны пробы воды из 37 водоёмов, где обычно организуются купели. Качество воды не соответствовало установленным санитарным требованиям в 4 водоёмах: водоём в районе горы Лиственной в Берёзовском – по показателю «марганец», «цветность», водоём СМЗ в Сухом Логу – по показателям «аммиак, аммоний», «колифаги», р. Кунара (новая плотина) в Северном микрорайоне Богдановича – по показателям «аммиак, аммоний», «колифаги», водоём Среднеуральского женского монастыря - по показателям «биохимическое потребление кислорода», «запах».

Остальные 33 водоёма требованиям соответствуют. Напомним, в регионе в этом году организовано 106 купелей для зимнего купания.

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