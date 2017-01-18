Областная газета
Общество 18 января 2017, 18:08

Проводится проверка по факту пожара на мусорном полигоне вблизи Верхней Пышмы

Анна Коснырева

Причины возгорания полигона ТБО на территории Верхней Пышмы будет выяснять Следственный комитет России по Свердловской области, сообщили в региональном СКР.

Продолжительное время на полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном у посёлка Красный городского округа Верхняя Пышма, происходит возгорание отходов, дым распространяется на территорию посёлка, что приводит к загрязнению воздуха и нарушает право граждан на благоприятную среду.

Для выяснения причин пожара, следователи опросят лиц, которые эксплуатируют полигон твёрдых бытовых отходов, представителей администрации города и жителей посёлка Красный.

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