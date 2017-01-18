Тагильчанин выиграл этап Кубка России по лыжному двоеборью

На трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле прошёл пятый этап Кубка России по лыжному двоеборью. Среди мужчин победу одержал местный спортсмен Максим Кипин.

Максим стал лучшим в прыжках на лыжах с трамплина К-90 и в лыжной гонке на десять километров. Второе место занял представитель Московской области Никита Окс, замкнул тройку призёров Артур Зайнуллин из Уфы.

Ранее тагильчанин завоевал ещё две медали на этапах Кубка России. На третьем этапе Максим забрался на высшую ступень пьедестала, а на четвёртом – смог завоевать бронзу.Стоит отметить, что большинство этапов Кубка России по лыжному двоеборью проходят именно в Нижнем Тагиле. Трамплинных комплексов, на которых можно проводить подобные соревнования, всего три: в Нижнем Тагиле, в Чайковском и в Сочи, где в 2014 году проходили зимние Олимпийские игры.В прошлом году Тагил должен был принять мужской этап Кубка Мира по прыжкам с трамплина, но из-за технических проблем (отсутствие ветрозащиты) международная федерация лишила город этапа.