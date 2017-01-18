Должность президента Федерации бокса России будет упразднена

Исполком Федерации бокса России принял решение упразднить должность президента организации. Изменения должны вступить в силу после проведения отчётно-выборной конференции организации, которая состоится 1 февраля.

– По поручению исполкома федерации рабочая группа подготовила новую редакцию устава. В нём усилена руководящая роль исполнительного комитета, и, как следствие, новая редакция устава федерации исключает должность президента. Проектом новой редакции устава предусмотрена новая должность – генеральный секретарь, который будет являться единоличным исполнительным органом федерации, – рассказал ТАСС вице-президент федерации Дмитрий Лунёв.

Стоит отметить, что исполком теперь будет возглавлять не президент федерации, а председатель, который будет избираться из своего состава.Напомним, что на пост президента федерации претендовал исполнительный директор RCC Boxing Promotions екатеринбуржец Алексей Титов. Его конкурентами должны были стать бывший президент федерации, председатель наблюдательного совета Евгений Муров, а также глава Федерации бокса Московской области Сергей Данилов.