Сергей Киселёв возглавил Корпорацию развития Среднего Урала

Генеральным директором ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» назначен Сергей Киселев. Соответствующее решение принято советом директоров корпорации, в состав которого входят представители правительства Свердловской области, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сергей Киселев ранее занимал пост заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и был освобождён от должности указом губернатора с 13 января 2017 года. Он уже приступил к работе в Корпорации развития Среднего Урала.

«Задач, стоящих перед Корпорацией развития Среднего Урала, сегодня много. Часть из них определена в качестве приоритетных. Первое направление работы связано с реализаций задачи, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, по повышению инвестиционного интереса к региону со стороны российский и зарубежных компаний», - отметил Сергей Киселев.

Другой задачей, стоящей перед Корпорацией развитии Среднего Урала, является развитие индустриального парка «Богословский» в городе Краснотурьинск, которому по решению Правительства РФ в 2016 году был присвоен статус ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития.

Ещё одно направление работы связано с развитием КРСУ как центра компетенций на рынке промышленной недвижимости Свердловской области.