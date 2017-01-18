Евгений Куйвашев создал в областной администрации новое подразделение для управления проектами

Губернатор Евгений Куйвашев сформировал в структуре администрации блок, отвечающий за выполнение поставленных Президентом России задач по внедрению проектного управления развитием региона. Это позволит выстроить эффективную работу по реализации 11 национальных приоритетов для обеспечения социально-экономического роста и повышения качества жизни людей, сообщает департамент информационной политики региона.

Общее руководство проектной деятельностью поручено вести заместителю руководителя администрации губернатора Евгению Гурарию, назначенному на эту должность указом главы региона в декабре 2016 года.

В прямом его подчинении будет находиться созданный решением Евгения Куйвашева департамент по управлению проектами губернатора и правительства Свердловской области, возглавит его Надежда Каменская.

Структура департамента в полной мере соответствует подходам, предложенным на федеральном уровне. В нем предусмотрены подразделения, обеспечивающие разработку и внедрение единой методологии управления проектами на всех уровнях управления в Свердловской области, а также координацию и мониторинг реализации приоритетных стратегических проектов.

Кроме того, Евгений Гурарий курирует контрольный департамент, управление документационного обеспечения и управление по работе с обращениями граждан