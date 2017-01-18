«Уральский трубник» разгромил московское «Динамо»

Во втором матче турнира восьми сильнейших клубов Суперлиги по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник» с крупным счётом 8:1 (4:0) обыграл на своём поле московское «Динамо».

Первоуральцы вновь блеснули эффективным использованием «стандартов», забив таким образом три мяча из девяти. А самым результативным в матча стал Дмитрий Разуваев, на счету которого один забитый мяч и две результативные передачи.

Розыгрыш стандартных положений становится всё более грозным оружием первоуральцев. Фото - Регина Бадретдинова

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Динамо» (Москва) – 9:1 (4:0). Голы: 1:0 Разуваев (Коньков, 9.32, с углового), 2:0 Маркин (Разуваев, 13.58), 3:0 Кислов (Степченков, 20.06), 4:0 Кислов (Игошин, 42.02), 5:0 Усов (Маркин, 52.56), 5:1 Бихузин (Бескровный, 55.33), 6:1 Почкунов (Разуваев, 57.38, со свободного), 7:1 Степченков, 65.08), 8:1 Игошин (Воронковский, 66.17), 9:1 Герасимов, 85.42, с 12-метрового).

Результаты остальных матчей тура: «Енисей» - «Динамо» (Казань) – 9:1, «СКА-Нефтяник» - «Волга» - 15:5, «Байкал-Энергия» - «Водник» - 4:2. В первых двух турах матчей «восьмёрки» команды Восточной группы пока не знают потерь – «СКА-Нефтянин», «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник» набрали по 6 очков, соответственно представители Западной группы – «Волга», «Водник», казанское и московское «Динамо» очков в турнирной таблице не имеют.

В чемпионате России начался перерыв, связанный с подготовкой и выступлением национальной сборной в на чемпионате мира, который пройдёт с 29 января по 5 февраля в шведских городах Сандвикен и Трольхаттен.