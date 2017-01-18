Утверждены новые тарифы проезда по «Екарте» в общественном транспорте Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 1 февраля до 28 рублей повышается стоимость проезда в общественном транспорте. В связи с этим меняются и тарифы проезда по «Екарте», сообщает мэрия уральской столицы.
Стоимость электронных проездных билетов в общественном транспорте с 1 февраля 2017 года:
электронный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро):
- для организаций - 3000 рублей,
- для граждан - 2800 рублей,
- для студентов - 1700 рублей
- для школьников - 1000 рублей;
электронные проездные билеты на два вида транспорта (трамвай, троллейбус):
- для граждан - 2200 рублей,
- для школьников - 780 рублей;
электронные проездные билеты на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус или метро):
- для граждан - 1950 рублей,
- для студентов - 1100 рублей,
- для школьников - 650 рублей;
электронный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки:
- не более 20 поездок - 500 рублей,
- не более 40 поездок - 980 рублей,
- не более 70 поездок - 1680 рублей.
электронный проездной билет для льготных категорий граждан:
- безлимитный - 1000 рублей,
- «электронный кошелек» - 200 рублей,
- не более 40 поездок - 443 рубля.