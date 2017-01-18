Областная газета
Общество 18 января 2017, 23:06

Утверждены новые тарифы проезда по «Екарте» в общественном транспорте Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 1 февраля до 28 рублей повышается стоимость проезда в общественном транспорте. В связи с этим меняются и тарифы проезда по «Екарте», сообщает мэрия уральской столицы.

Стоимость электронных проездных билетов в общественном транспорте с 1 февраля 2017 года:

электронный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро):

  •  для организаций - 3000 рублей,
  •  для граждан - 2800 рублей, 
  • для студентов - 1700 рублей
  • для школьников - 1000 рублей;

электронные проездные билеты на два вида транспорта (трамвай, троллейбус):

  •  для граждан - 2200 рублей,
  •  для школьников - 780 рублей;

 электронные проездные билеты на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус или метро):

  • для граждан - 1950 рублей,
  • для студентов - 1100 рублей,
  •  для школьников - 650 рублей;

 электронный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки:

  •  не более 20 поездок - 500 рублей,
  •  не более 40 поездок - 980 рублей,
  •  не более 70 поездок - 1680 рублей.

 электронный проездной билет для льготных категорий граждан:

  •  безлимитный - 1000 рублей,
  • «электронный кошелек» - 200 рублей,
  • не более 40 поездок - 443 рубля.

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