Обзор криминальной хроники 18 января

В Серове возбудили дело по факту травмирования на горках ледового городка более 40 местных жителей. Уголовное дело возбудили по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. По данным следствия, с конца декабря 2016 по начало января 2017 при катании на горках городка различные травмы получили более 40 человек, в том числе – дети.

Toyota Camry угнали в Заречном.

В Заречном от дома № 24 по улице Победы угнали черную Toyota Camry, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Объявлен план «Перехват». Номер машины - Е423АТ 196 регион. Иномарка 2011 года выпуска. На ней были установлены литые оригинальные диски с шинами «Мишлен».

В Верхней Салде кавказская овчарка напала на девушку.

В Верхней Салде кавказская овчарка набросилась сзади на 17-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Гражданка серьёзно не пострадала, так как на ней был пуховик. Когда собака готовилась кинуться второй раз, на место ЧП прибыли вызванные местными жителями полицейские. Один из правоохранителей открыл огонь из табельного оружия. Ему пришлось сделать четыре выстрела. Как выяснилось, убитая собака сбежала от гражданина из Верхней Салды, державшего её в вольере. По факту ведётся проверка.