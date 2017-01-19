Областная газета
Политика 19 января 2017, 09:27

Сегодня состоится первое в 2017 году заседание областного правительства

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт первое в 2017 году заседание правительства региона. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Предполагается, что на предстоящем заседании вице-губернатор Александр Высокинский доложит о ходе реализации на территории Среднего Урала положений послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, прозвучавшего в конце 2016 года.

Кроме того, планируется рассмотреть 21 постановление областного правительства. В частности, вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко расскажет о внесении изменений в комплексную программу "Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами Свердловской области на период до 2018 года", а также о привлечении в 2017 году в областной бюджет банковских кредитов и об установлении на 2017 год предельного объёма выпуска государственных облигаций Среднего Урала.

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