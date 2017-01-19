Среднемесячная зарплата за прошедший год по Свердловской области составила 32 тысячи

В январе-ноябре 2016 года среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 32 тыс. 36 руб. Лидером по темпам роста заработной платы в Свердловской области стало производство резиновых и пластмассовых изделий, сообщают в пресс-службе регионального Министерства экономики.
Среднемесячная заработная плата свердловчан выросла на 5,1% за 11 месяцев прошедшего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Работники крупных и средних организаций получали по 35 тыс. 744 руб.
- В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области находятся: производство резиновых и пластмассовых изделий (111,7% к уровню января–ноября 2015 года), производство машин и оборудования (без ОПК) (110,0%), деревообрабатывающая промышленность (108,9%), металлургическое производство (108,6%). В бюджетных отраслях по отдельным позициям (предоставление прочих социальных услуг) рост составил до 108,8% к уровню января-ноября 2015 года, - рассказали в пресс-службе регионального Министерства экономики.
Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась на металлургическом производстве (на 20,2%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 18,8%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования(на 15,2%), добыче полезных ископаемых (на 13,2%), транспорте и связи (на 12,6%).
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Свердловской области в разрезе отдельных видов экономической деятельности.
Вид экономической деятельности
Январь-ноябрь 2016 года, рублей
Темпы роста, % к январю-ноябрю 2015 года
ВСЕГО
32036,4
105,1
Металлургическое производство
38518,4
108,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
38050,0
106,8
Производство электрооборудования
36919,9
106,0
Добыча полезных ископаемых
36254,7
104,4
Транспорт и связь
36082,5
107,3
Производство транспортных средств и оборудования
34595,2
106,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
33903,5
103,5
Производство машин и оборудования (без ОПК)
33643,2
110,0
Химическое производство
33262,5
107,3
Производство строительных материалов
31753,6
107,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий
30415,6
111,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
29588,1
102,0
Производство пищевых продуктов
28874,4
107,6
Строительство
28046,5
103,9
Образование
27289,2
102,7
Предоставление прочих социальных услуг
27248,4
108,8
Целлюлозно-бумажное производство
25550,2
102,8
Оптовая и розничная торговля
23432,9
105,3
Сельское и лесное хозяйство
21624,5
106,4
Деревообработка
19078,7
108,9
Гостиницы и рестораны
17299,4
104,2
Легкая промышленность
15428,3
101,5