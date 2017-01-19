Среднемесячная зарплата за прошедший год по Свердловской области составила 32 тысячи

В январе-ноябре 2016 года среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 32 тыс. 36 руб. Лидером по темпам роста заработной платы в Свердловской области стало производство резиновых и пластмассовых изделий, сообщают в пресс-службе регионального Министерства экономики.

Среднемесячная заработная плата свердловчан выросла на 5,1% за 11 месяцев прошедшего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Работники крупных и средних организаций получали по 35 тыс. 744 руб.

- В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области находятся: производство резиновых и пластмассовых изделий (111,7% к уровню января–ноября 2015 года), производство машин и оборудования (без ОПК) (110,0%), деревообрабатывающая промышленность (108,9%), металлургическое производство (108,6%). В бюджетных отраслях по отдельным позициям (предоставление прочих социальных услуг) рост составил до 108,8% к уровню января-ноября 2015 года, - рассказали в пресс-службе регионального Министерства экономики.

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась на металлургическом производстве (на 20,2%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 18,8%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования(на 15,2%), добыче полезных ископаемых (на 13,2%), транспорте и связи (на 12,6%).