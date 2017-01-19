Областная газета
Экономика 19 января 2017, 10:15

Среднемесячная зарплата за прошедший год по Свердловской области составила 32 тысячи

В январе-ноябре 2016 года среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 32 тыс. 36 руб. Лидером по темпам роста заработной платы в Свердловской области стало производство резиновых и пластмассовых изделий, сообщают в пресс-службе регионального Министерства экономики. 

Среднемесячная заработная плата свердловчан выросла на 5,1% за 11 месяцев прошедшего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Работники крупных и средних организаций получали по 35 тыс. 744 руб.

- В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области находятся: производство резиновых и пластмассовых изделий (111,7% к уровню января–ноября 2015 года), производство машин и оборудования (без ОПК) (110,0%), деревообрабатывающая промышленность (108,9%), металлургическое производство (108,6%). В бюджетных отраслях по отдельным позициям (предоставление прочих социальных услуг) рост составил до 108,8% к уровню января-ноября 2015 года, - рассказали в пресс-службе регионального Министерства экономики. 

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась на металлургическом производстве (на 20,2%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 18,8%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования(на 15,2%), добыче полезных ископаемых (на 13,2%), транспорте и связи (на 12,6%).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Свердловской области в разрезе отдельных видов экономической деятельности.

Вид экономической деятельности

Январь-ноябрь 2016 года, рублей

Темпы роста, % к январю-ноябрю 2015 года

ВСЕГО

32036,4

105,1

Металлургическое производство

38518,4

108,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

38050,0

106,8

Производство электрооборудования

36919,9

106,0

Добыча полезных ископаемых

36254,7

104,4

Транспорт и связь

36082,5

107,3

Производство транспортных средств и оборудования

34595,2

106,3

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

33903,5

103,5

Производство машин и оборудования (без ОПК)

33643,2

110,0

Химическое производство

33262,5

107,3

Производство строительных материалов

31753,6

107,2

Производство резиновых и пластмассовых изделий

30415,6

111,7

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

29588,1

102,0

Производство пищевых продуктов

28874,4

107,6

Строительство

28046,5

103,9

Образование

27289,2

102,7

Предоставление прочих социальных услуг

27248,4

108,8

Целлюлозно-бумажное производство

25550,2

102,8

Оптовая и розничная торговля

23432,9

105,3

Сельское и лесное хозяйство

21624,5

106,4

Деревообработка

19078,7

108,9

Гостиницы и рестораны

17299,4

104,2

Легкая промышленность

15428,3

101,5

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