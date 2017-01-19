«Уралочка» вышла на третье место в чемпионате России

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в одном из самых важных матчей регулярного чемпионата женской Суперлиги обыграли в Краснодаре местное «Динамо» со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:23).

По итогам тура свердловчанки обошли в турнирной таблице своих краснодарских соперниц и поднялись на третье место.

Положение лидеров: «Динамо» (Казань) – 34 очка, «Динамо» (Москва) – 31, «Уралочка-НТМК» - 27, «Динамо» (Краснодар) – 25…

В следующем туре чемпионата России 21 января «Уралочка» сыграет дома с лидером чемпионата казанским «Динамо».

А 24 января – также домашняя игра Лиги европейских чемпионов с турецким клубом «Эдзаджибаши».