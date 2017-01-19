В Екатеринбурге на озере Шарташ закрыли две крещенские купели из-за треснувшего льда

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

В Екатеринбурге в ночь на 19 января на озере Шарташ вблизи двух купелей треснул лёд. В связи с этим сотрудники МЧС закрыли к ним доступ, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, до 10:00 сегодняшнего дня крещенские купели посетили порядка 30 тыс. екатеринбуржцев.

- В этом году выпало очень много снега, что представляет особую опасность при проведении мероприятий на льду. В Екатеринбурге ночью на озере Шарташ в ходе массовых купаний в двух купелях тонкий слой наледи на площадке, где находились люди, треснул. Все купающиеся оперативно были выведены на берег, - рассказал начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Алексей Пшеницын.

Добавим, на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга (ул.Кирова, 40) обнаружена несанкционированная купель. Она уже засыпана снегом и огорожена. Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают, что в случае происшествия необходимо звонить по телефону 101.