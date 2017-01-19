Областная газета
Общество 19 января 2017, 10:58

В Екатеринбурге на озере Шарташ закрыли две крещенские купели из-за треснувшего льда

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Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



В Екатеринбурге в ночь на 19 января на озере Шарташ вблизи двух купелей треснул лёд. В связи с этим сотрудники МЧС закрыли к ним доступ, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, до 10:00 сегодняшнего дня крещенские купели посетили порядка 30 тыс. екатеринбуржцев. 

- В этом году выпало очень много снега, что представляет особую опасность при проведении мероприятий на льду. В Екатеринбурге ночью на озере Шарташ в ходе массовых купаний в двух купелях тонкий слой наледи на площадке, где находились люди, треснул. Все купающиеся оперативно были выведены на берег, - рассказал начальник  отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Алексей Пшеницын. 

Добавим, на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга (ул.Кирова, 40) обнаружена несанкционированная купель. Она уже засыпана снегом и огорожена. Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают, что в случае происшествия необходимо звонить по телефону 101.

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СЮЖЕТ: Крещенское купание

СЮЖЕТ: Крещенское купание
Адреса купелей и даты освящения, советы медиков и фотографии участников купаний.

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