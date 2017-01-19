Обзор криминальной хроники 19 января

Вынесен приговор по делу 27-летнего жителя поселка Лобва, обвиняемого в применении насилия к полицейским, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Инцидент произошёл вечером 11 августа 2016 года. Пьяный мужчина курил на сеновале. Хозяйка сеновала вызвала стражей порядка. Те прибыли и попросили гражданина спуститься. В ответ тот залез на крышу, разобрал печную трубу и начал бросать кирпичи в стражей порядка, травмировав одного из них. Протрезвев, сельчанин сдался. В отношении него возбудили дело. Суд назначил ему два года колонии строгого режима.

Легковушка столкнулась с трактором на Пермском тракте.

В результате ДТП на Пермском тракте погиб один человек, сообщает УГИБДД по Свердловской области. Инцидент случился на 327-м километре дороги. Автомобиль Lada Granta столкнулся с трактором К-702, пытаясь его обогнать. В результате погиб 31-летний пассажир легковушки. Всего в салоне авто находились пять человек.

В Серове автомобиль сбил восьмилетнего мальчика.

В Серове под колеса ВАЗа угодил восьмилетний ученик коррекционной школы, состоящий на учёте в ПДН, сообщает УГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным, ребёнок, находившийся вместе со своим дядей, попытался перебежать дорогу перед едущим автомобилем, но был сбит. В итоге, школьник получил ЗЧМТ, ушиб мозга, тупую травму живота. Его госпитализировали и поместили в реанимацию.

Житель Полевского поставил на учёт у себя 17 иностранцев и попал пол статью.

Утверждён обвинительный акт по делу жителя Полевского, проходящего по статье "фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ", сообщает прокуратура Свердловской области. По данным ведомства мужчина зарегистрировал в своей однокомнатной квартире на улице Челюскинцев 17 граждан Таджикистана и Азербайджана. Материалы расследования направлены мировому судье судебного участка № 3 Полевского судебного района.