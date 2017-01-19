Ирбитские мотоциклы «Урал» будут поставлять в США в комплекте с водкой и банкой сардин

Сюжет «Легендарные свердловские бренды»

В Свердловской области производили и великолепные продукты питания, и высококачественный ширпотреб. Вспомнить о них и поверить в себя, в то, что мы многое можем делать сами - цель этой серии публикаций.

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил лимитированную серию мотоциклов «Урал» в специальной комплектации для американского рынка, сообщают представители ИМЗ. В комплекте с мотоциклом, помимо запасного колеса, канистры и набора инструментов, поставляется особенная аптечка First Aid — этот набор «первой помощи» для байкеров включает в себя бутылку водки, консервированные сардины и пачку жвачки.

Завод выпустил новую лимитированную серию «Уралов» в честь 75-летнего юбилея предприятия. Всего в этой серии произведено 25 экземпляров. Металлический корпус имеет бронзовую окраску, зачернённые трансмиссии и дымчатые стёкла для защиты водителя и пассажира. Мотоциклы имеют оппозитные двухцилиндровые двигатели мощностью чуть более 40 лошадиных сил, четырёхступенчатую коробку передач и коляску.

Цена мотоцикла 16,5 тыс. долларов — около миллиона рублей. Порядка 95 % произведённых заводом мотоциклов экспортируются за рубеж.

ИМЗ является единственным российским заводом по производству тяжёлых мотоциклов, а также — одним из немногих в мире, выпускающих мотоциклы с боковым прицепом.

Фото: www.imz-ural.com