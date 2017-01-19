33 свердловчанам вручили нагрудные знаки "75 лет битвы за Москву"

33 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Среднем Урале, вручены нагрудные знаки "75 лет битвы за Москву". Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

В целом по стране таким нагрудным знаком, учреждённым правительством Москвы, отмечены 10 тыс. человек. По данным пресс-службы мэрии Москвы, такую юбилейную медаль получили 3980 москвичей, около 6 тыс. ветеранов из разных регионов России и 19 иностранных государств.

На Среднем Урале вручением таких нагрудных знаков занимались сотрудники территориальных управлений соцполитики и представители ветеранских организаций. Они выезжали домой к каждому из награждённых.