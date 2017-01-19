Мэрия Екатеринбурга: новая маршрутная сеть сократит время ожидания транспорта до пяти минут

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

После введения новой транспортной сети екатеринбуржцы будут ждать прихода троллейбуса, трамвая или автобуса не более пяти минут, обещают в мэрии уральской столицы.

- Новые маршруты позволят значительно сократить интервалы движения подвижного состава, ведь количество машин на линии с внедрением новой маршрутной сети практически не изменится. Таким образом, обещают разработчики схемы, транспорт станет удобным и предсказуемым, - сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 114 маршрутов, взамен чего появятся 45 новых автобусных маршрутов. Мэрия уральской столицы заявила о том, что экология в городе станет лучше благодаря существенному сокращению объёмов выхлопных газов от общественного транспорта. При этом транспортный парк, который будет обслуживать пассажиров, заметно обновится за счёт закупки более экологичных автобусов на газомоторном топливе.