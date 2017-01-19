МИД РФ поблагодарил Евгения Куйвашева за вклад в укрепление сотрудничества с Китаем

Министерство иностранных дел РФ направило губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с благодарностью за содействие в организации гуманитарного сотрудничества России с Китаем. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Речь идёт об организации совместного концерта Уральского академического филармонического оркестра и Харбинского симфонического оркестра, состоявшегося 7 декабря 2016 года во Дворце Наций в Женеве.