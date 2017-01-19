Областная газета
Политика 19 января 2017, 12:15

МИД РФ поблагодарил Евгения Куйвашева за вклад в укрепление сотрудничества с Китаем

Министерство иностранных дел РФ направило губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с благодарностью за содействие в организации гуманитарного сотрудничества России с Китаем. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Речь идёт об организации совместного концерта Уральского академического филармонического оркестра и Харбинского симфонического оркестра, состоявшегося 7 декабря 2016 года во Дворце Наций в Женеве.

— Мероприятие столь высокого художественного уровня ранее не проводились в Женевском отделении ООН, — подчеркнул в этом послании заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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