Областная газета
Общество 19 января 2017, 12:25

Появилась первая гигапиксельная панорама зимнего Екатеринбурга

На официальном портале Екатеринбурга впервые появилась зимняя гигапиксельная панорама города, состоящая из тысяч фотографий заснеженной уральской столицы. 

Снимки сделаны с помощью летательного аппарата - квадрокоптера, который запустили над площадью им. С. М. Кирова, в январе 2017 года. В тёмное время суток специалисты использовали камеру с малошумной матрицей и специальный светосильный объектив. Панорама выполнена в двух режимах: дневном и ночном.

Зимняя гигапиксельная панорама стала продолжением хроникальной съёмки, стартовавшей в 2011 году. Напомним, в октябре пользователи сети рассматривали осенние виды уральской столицы, а в сентябре - любовались летним Екатеринбургом

Фото: мэрия Екатеринбурга

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