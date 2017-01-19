Появилась первая гигапиксельная панорама зимнего Екатеринбурга

На официальном портале Екатеринбурга впервые появилась зимняя гигапиксельная панорама города, состоящая из тысяч фотографий заснеженной уральской столицы.

Снимки сделаны с помощью летательного аппарата - квадрокоптера, который запустили над площадью им. С. М. Кирова, в январе 2017 года. В тёмное время суток специалисты использовали камеру с малошумной матрицей и специальный светосильный объектив. Панорама выполнена в двух режимах: дневном и ночном.

Зимняя гигапиксельная панорама стала продолжением хроникальной съёмки, стартовавшей в 2011 году. Напомним, в октябре пользователи сети рассматривали осенние виды уральской столицы, а в сентябре - любовались летним Екатеринбургом.

Фото: мэрия Екатеринбурга