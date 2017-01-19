По представлению облпрокуратуры уволен директор Нижне-Тагильского лесничества Расуль Ависов

По представлению прокуратуры Свердловской области Расуль Ависов освобождён от должности директор Нижне-Тагильского лесничества. Это косвенное следствие случившейся нынешним летом массовой гибели рыбы на Черноисточинском водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения режима санитарной зоны вокруг этого водоёма. По результатам проведённой проверки сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Для того, чтобы в будущем избежать повторения подобных экологических происшествий, прокуратура сейчас добивается чёткого установления границ санитарной зоны Черноисточинского водохранилища.