Областная газета
Общество 19 января 2017, 14:17

Свердловчане чаще всего спрашивали "телефон доверия" о семейных отношениях

Анна Коснырева

На Свердловский областной "телефон доверия" в 2016 году поступило на 23 % звонков больше, чем год назад, большинство обращений касались тем семейных отношениях, отмечают в Минздраве Свердловской области

Кроме того, в 3 раза сократилось количество звонков "за справкой", что, по словам специалистов, означает, что абоненты стали лучше понимать специфику работы областного телефона экстренной психологической помощи.

Среди тем, по которым консультировались звонившие с психологами, наибольшее число звонков, 25 %, были на тему отношений. Проблемы между супругами чаще обсуждались в марте и октябре, с детьми и подростками – в апреле, октябре и декабре. На втором месте – звонки, связанные с состояниями аффекта, их пики пришлись на май и июль. На третьем месте – блок по проблемам зависимостей, сезонные колебания были незначительны. Не менее волнующей была тема работы и карьеры.

Свердловский областной "телефон доверия" был создан областным минздравом для доступной и оперативной психологической помощи нуждающимся гражданам. Оказание помощи абонентам осуществляется высококвалифицированными психологами.

+8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный Телефон психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.

+8-800-300-83-83 – "детская" линия круглосуточного бесплатного Телефона психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).

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