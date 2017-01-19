Свердловчане чаще всего спрашивали "телефон доверия" о семейных отношениях

На Свердловский областной "телефон доверия" в 2016 году поступило на 23 % звонков больше, чем год назад, большинство обращений касались тем семейных отношениях, отмечают в Минздраве Свердловской области.
Кроме того, в 3 раза сократилось количество звонков "за справкой", что, по словам специалистов, означает, что абоненты стали лучше понимать специфику работы областного телефона экстренной психологической помощи.
Среди тем, по которым консультировались звонившие с психологами, наибольшее число звонков, 25 %, были на тему отношений. Проблемы между супругами чаще обсуждались в марте и октябре, с детьми и подростками – в апреле, октябре и декабре. На втором месте – звонки, связанные с состояниями аффекта, их пики пришлись на май и июль. На третьем месте – блок по проблемам зависимостей, сезонные колебания были незначительны. Не менее волнующей была тема работы и карьеры.
Свердловский областной "телефон доверия" был создан областным минздравом для доступной и оперативной психологической помощи нуждающимся гражданам. Оказание помощи абонентам осуществляется высококвалифицированными психологами.
+8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный Телефон психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.
+8-800-300-83-83 – "детская" линия круглосуточного бесплатного Телефона психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).