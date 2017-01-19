Воспитаннику екатеринбургского дома-интерната на Ляпустина обожгли 35% тела

Сегодня, 19 января, утром 11-летний воспитанник дома-интерната на Ляпустина получил ожоги туловища и ног второй степени. По факту возбуждено уголовное дело следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

- Сегодня утром санитарка дома-интерната проводила водные процедуры 11-летнему воспитаннику, который не может обслуживать себя самостоятельно. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила на теле ребёнка ожоги. Скорая помощь диагностировала мальчику ожоги второй степени 35% тела. Ребёнок доставлен в детскую городскую больницу Екатеринбурга № 9, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В рамках расследования выясняются обстоятельства случившегося, проводятся осмотр места происшествия, допросы сотрудников учреждения. Судебно-медицинская экспертиза определит степень тяжести вреда здоровью пострадавшему. Прокуратура Свердловской области также организовала проверку по факту травмирования малолетнего воспитанника.

Напомним, это уже не первое происшествие в «Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей» (ул. Ляпустина, 4). В январе прошлого года умерла восьмилетняя девочка. После инцидента прокуратура Свердловской области возбудила четыре дела по результатам проверки учреждения. В июне 2016 года санитар, истезавший воспитанников интерната, предстал перед судом.