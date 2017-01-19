Екатерина Глазырина стартует сегодня в индивидуальной гонке под 10 номером

Сегодня начинается шестой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в Италии. Начнётся этот этап женской индивидуальной гонкой, в которой Екатерина Глазырина побежит первой из россиянок.
Екатеринбурженка Глазырина стартует под номером десять. Затем под 40 номером побежит Ирина Услугина, Татьяна Акимова (29) Ольга Подчуфарова (55) и Ульяна Кайшева (93).
Также в составе женской сборной на этот этап ещё Виктория Сливко. Но она в этой гонке участие не примет.
Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 (19 января - 22 января) по уральскому времени:
- 19 января, 18:15 — индивидуальная гонка, женщины
- 20 января, 18:15 — индивидуальная гонка, мужчины
- 21 января, 17:30 — масс-старт, женщины
- 21 января, 19:15 — эстафета, мужчины
- 22 января, 15:00 — масс-старт, мужчины
- 22 января, 18:45 — эстафета, женщины