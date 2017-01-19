Екатерина Глазырина стартует сегодня в индивидуальной гонке под 10 номером

Сегодня начинается шестой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в Италии. Начнётся этот этап женской индивидуальной гонкой, в которой Екатерина Глазырина побежит первой из россиянок.

Екатеринбурженка Глазырина стартует под номером десять. Затем под 40 номером побежит Ирина Услугина, Татьяна Акимова (29) Ольга Подчуфарова (55) и Ульяна Кайшева (93).

Также в составе женской сборной на этот этап ещё Виктория Сливко. Но она в этой гонке участие не примет.