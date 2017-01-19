Областная газета
Спорт 19 января 2017, 13:13

Екатерина Глазырина стартует сегодня в индивидуальной гонке под 10 номером

Сегодня начинается шестой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в Италии. Начнётся этот этап женской индивидуальной гонкой, в которой Екатерина Глазырина побежит первой из россиянок. 

Екатеринбурженка Глазырина стартует под номером десять. Затем под 40 номером побежит Ирина Услугина, Татьяна Акимова (29) Ольга Подчуфарова (55) и Ульяна Кайшева (93). 

Также в составе женской сборной на этот этап ещё Виктория Сливко. Но она в этой гонке участие не примет. 

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 (19 января - 22 января) по уральскому времени:

  • 19 января, 18:15 — индивидуальная гонка, женщины
  • 20 января, 18:15 — индивидуальная гонка, мужчины
  • 21 января, 17:30 — масс-старт, женщины
  • 21 января, 19:15 — эстафета, мужчины
  • 22 января, 15:00 — масс-старт, мужчины
  • 22 января, 18:45 — эстафета, женщины

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