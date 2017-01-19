Первоклассница продолжает посещать уроки после падения на неё 200-граммовой решётки светильника

В екатеринбургском лицее №3 во время урока математики на голову 7-летней ученицы упала 200-граммовая решётка от светильника. Медики скорой помощи не зафиксировали у неё никаких травм, девочка продолжает посещать занятия, сообщила "ОГ" заместитель директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения.

- Мама первоклассницы, узнав об инциденте, настояла на вызове медиков скорой помощи. После осмотра девочка вернулась на занятия. Классный руководитель 1 "А" класса сообщила о том, что обучающаяся сейчас чувствует себя хорошо, на переменах активно играет с другими ребятами. Злополучный светильник починили в день происшествия, - рассказали "ОГ" в екатеринбургском лицее №3.

Напомним, информация о травмировании ребёнка поступила к правоохранителям от медиков скорой помощи.