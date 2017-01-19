За 2016 год на Среднем Урале отпраздновали новоселье 707 детей-сирот

В Свердловской области за прошлый год обеспечены жильём 707 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Областной и федеральный бюджеты на эти цели израсходовали около 1 млрд рублей.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, молодые люди получили квартиры на условиях найма специлизированных жилых помещений или договоров социального найма.

В 2017 году запланированы примерно такие же расходы на обеспечение жильём детей-сирот. К концу года на Среднем Урале возведут многоквартирные дома с 534 квартирами. Кроме того, часть жилья для детей-сирот будет приобретена на вторичном рынке недвижимости.