Российских работодателей обязали сделать служебные помещения теплее

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

Зимой на рабочих местах будет теплее, требование о необходимой температуре воздуха и других факторах микроклимата в помещениях установил вступивший в силу СанПиН, напоминает «Российская газета».

Так, при температуре на улице ниже +10°С, в помещении должно быть не меньше +22 – +24°С, а если сотрудники занимаются активным физическим трудом, то +16 - +18°С. Раньше эти цифры были ниже.

К примеру, ещё в правилах сказано, что в помещениях, в которых работник находится большую часть рабочего времени или более 2 часов непрерывно, должно быть естественное освещение, то есть работа должна выполняться в кабинетах, где есть окна, исключение - подвальные и цокольные этажи.

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» распространяются в первую очередь на производственные предприятия.

Новые санитарно-эпидемиологические правила установили требования не только к температуре, освещению, но также к уровню шума инфразвука и разных видов излучения и другим факторам в служебных помещениях.

В целом эксперты не ожидают сложностей с исполнением работодателями новых требований, основой документа стали действовавшие ранее нормативные акты, однако теперь все требования разрозненных ранее актов собраны в одном документе.

Работодателям, нарушающим требования документа, грозит ответственность за административное правонарушение.