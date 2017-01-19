В 2017 году на ул. Энергостроителей расселят два аварийных дома

В течение года новый застройщик участка у Макаровского моста расселит аварийные двухэтажные дома на ул. Энергостроителей №6 и №8. Эти здания будут снесены в процессе обновления территории в районе улиц Челюскинцев – Папанина – Энергостроителей – берега реки Исети, рассказали «ОГ» в компании «Брусника».

Участок находится у живописного берега Исети в центральной части города, но требует развития, поскольку там находятся старые дома, устарели инженерные сети, требуется ремонт дорог, поэтому он был выставлен на земельный аукцион горадминистрацией в декабре 2015 года. Этот земельный участок приобрела компания ООО «Брусника. Екатеринбург» за 17,6 млн. рублей со сроком действия договора на 17 лет. Согласно договору строительная компания должна осуществить снос двух многоквартирных домов по адресам ул. Энергостроителей, 6 и Энергостроителей, 8, которые признаны аварийными межведомственной комиссии жилищного фонда города.

— Площадь приобретённого участка составляет 14,5 га. Сейчас ведется работа по разработке концепции застройки. Предложение по застройке данной территории передано в Министерство строительства. Расселение двух домов на ул. Энергостроителей №8 и №6 будет проходить в течение года. И к концу года будет завершено, — сообщили «ОГ» в компании «Брусника».

Ещё 20 многоквартирных домов на этом участке включены в программу по сносу и реконструкции домов до 2025 года. Кроме того, застройщику необходимо предусмотреть строительство социальных объектов: детского садика и общеобразовательной школы.