Структуры президента УГМК Искандера Махмудова вышли из проектов ресторанной группы "Арпиком"

Структуры, подконтрольные президенту Уральской горно-металлургической компании Искандеру Махмудову, отказались от участия в управлении ресторанным холдингом "Арпиком", развивающим сети "Goodman" и "Колбасофф". Об этом сообщает РБК.

По словам ресторатора Андрея Зайцева, холдинг "Арпиком" не сумел благополучно пройти через кризис, охвативший ресторанный бизнес страны. Сейчас сети "Goodman" и "Колбасофф" развиваются исключительно по франшизе.

— Я предложил продать каждый ресторан "Арпикома" отдельному юридическому лицу и управлять ими как франчайзинговыми, — сказал Андрей Зайцев.

Он утверждает, к сегодняшнему дню рестораны этого холдинга работают как самостоятельные структуры, принадлежащие разным инвесторам.