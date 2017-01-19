Областная газета
Общество 19 января 2017, 16:02

Екатеринбург принимает всероссийскую конференцию по развитию школ искусств

В Екатеринбурге сегодня начинается открытая Всероссийской научно-практическая конференция «Воспитание искусством: проблемы реализации программ раннего эстетического развития в детской школе искусств», сообщили в мэрии.

Мероприятие будет проходить 19 и 20 января на базе театра балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104) и ДШИ №4 «АртСозвездие» (ул. Амундсена, 68а). К участию приглашены работники учреждений культуры и образования из разных регионов России. В программе - заседания секций, мастер-классы по раннему эстетическому развитию и арт-педагогике, выставка методического обеспечения, экспозиция творческих работ дошкольников и концерт.

На сегодняшний день в Екатеринбурге в области искусства представлены 36 детских школ искусств и одно общеобразовательное учреждение гимназия «Арт-этюд», работает Екатеринбургская академия современного искусства. В течение пяти лет в уральской столице более 700 выпускников школ искусств продолжили обучение в ссузах и вузах сферы культуры и искусства.

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