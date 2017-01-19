Жители Екатеринбурга одобрили перенос Южного автовокзала

В Екатеринбурге сегодня, 19 января, прошли публичные слушания по проекту межевания и планировки города, в рамках которого планируется перенос Южного автовокзала. 258 из 278 присутствующих высказались за реализацию проекта по перепланировке крупного земельного участка в микрорайоне Ботанический.

Участок 19,9 гектара находится в границах улиц Крестинского, Академика Шварца. "Общество Малышева 73", выступившее инвестором, планирует уже через год начать на этой территории строительство крупного транспортно-пересадочного узла, вместо существующего автовокзала, и несколько парковок на 5,6 тысячи, 1,6 тысячи и 1,4 тысячи парковочных мест.

В рамках проекта планируется возведение 3-этажного здания, войти в которое, помимо традиционных методов, можно будет со станции метро "Чкаловская". На первом этаже разместятся торговые склады, инженерная инфраструктура и автобусные платформы, на втором — залы ожидания, кассы и магазины, ну а третий этаж отведут под торговые точки.

Будет изменена и дорожная схема. Появятся выделенные полосы для общественного транспорта сразу по нескольким улицам: Белинского, 8 Марта и Крестинского, а также возможность осуществлять левый поворот с улицы Щербакова на Самолётную и правый поворот с Объездной дороги на Щербакова.