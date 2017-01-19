Игорь Баринов высоко оценил роль Среднего Урала в реализации национальной политики

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов дал комментарий для "ОГ", в котором оценил вклад Среднего Урала в реализацию государственной национальной политики.

— Принимая во внимание большое этническое и конфессиональное разнообразие Свердловской области, хочу отметить тот вклад, который вносят органы власти и экспертное сообщество региона в реализацию государственной национальной политики, в поддержание межнационального мира и укрепление единства нашей страны. Регион занимает одно из лидирующих мест в части привлечения внебюджетных средств на реализацию государственной национальной политики РФ, — сказал Игорь Баринов. — В 2016 году делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым приняла участие в мероприятиях программы моего официального визита в Исламскую Республику Иран. В Свердловской области развиваются институты гражданского общества. Здесь действуют такие крупные учреждения, как Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Свердловская областная межнациональная библиотека и Свердловский государственный областной дворец народного творчества. Кроме того, активную работу в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России проводят Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области и Дом народов Урала. Отмечу также плодотворную деятельность общественных организаций области, представляющих народы Среднего Урала, например, национально-культурную автономию немцев Свердловской области, общественную организацию марийцев "Урал кундем", Общество грузинской культуры "Руставели" и других, вносящих весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

Напомним, недавно правительство РФ утвердило госпрограмму "Реализация государственной национальной политики".